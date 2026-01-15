Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не в курсе планов поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с агентством Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке в Москву его специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с агентством Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке в Москву его специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

«Трамп сообщил, что ему неизвестно о потенциальной предстоящей поездке в Москву Уиткоффа и Кушнера», — пишет издание.

Напомним, что агентство Bloomberg сообщало о подготовке Уиткоффа и Кушнера к новому раунду переговоров в российской столице, который может состояться уже в январе.

Ранее президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако, по его мнению, виноват в промедлении президент Украины Владимир Зеленский.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше