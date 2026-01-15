Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ

Как отметили изданию два неназванных источника, политик сделала такое заявление на встрече с политическими группами в Европарламенте после того, как парламентарии начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же самые депутаты добавили, что из-за событий в мире этот Новый год нельзя назвать по-настоящему счастливым.
«Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать (пить — ред.)», — рассказали изданию источники.
Politico уточняет, что примерно в это же время глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу острова, о претензиях на который заявляет президент США Дональд Трамп.