Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату»

В окружении американской политики обозначили ориентир, который может стать для Дональда Трампа ключевым. Речь идет о 4 июля 2026 года — дате 250-летия Декларации независимости США.
На круглом столе о политике США в 2026 году заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров заявил, что именно эта дата для президента США может стать критической. По словам доцента, Трамп уже выстраивает линию действий таким образом, чтобы к юбилею подойти с образом лидера, который «вернул Америку в центр мира».
Сидоров также сообщил, что венесуэльское направление, по его оценке, для Вашингтона уже закрыто, а вопрос с Гренландией рассматривается как вопрос времени. Китай, как отметил эксперт, в планах США может быть сдвинут на 2027 год, а в промежутке американская администрация способна сосредоточиться на России и конфликте на Украине. При этом не исключается вариант усиления давления на Москву.
Ранее Дональд Трамп публично обратился к НАТО и Дании, потребовав вытеснить Россию и Китай от Гренландии. Заявление было сделано в жесткой форме и сопровождалось призывом к немедленным действиям.
