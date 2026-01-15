Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату»

Сидоров также сообщил, что венесуэльское направление, по его оценке, для Вашингтона уже закрыто, а вопрос с Гренландией рассматривается как вопрос времени. Китай, как отметил эксперт, в планах США может быть сдвинут на 2027 год, а в промежутке американская администрация способна сосредоточиться на России и конфликте на Украине. При этом не исключается вариант усиления давления на Москву.