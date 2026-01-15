Ричмонд
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тегеран уведомил Катар, что нанесет удары по целям на его территории в случае атаки США на Иран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник:

«Тегеран недавно сообщил Дохе, что осуществит ответ против Катара, если США ударят по Ирану», — пишет издание.

По его данным, Иран сообщил Катару, что главной целью в таком случае будет расположенная в стране авиабаза Аль-Удейд, где присутствуют американские военные.

Кроме того, издание пишет, что последствий от распространения потенциального конфликта опасаются в Ираке. Местное движение «Катаиб Хезболлах» пригрозило США ответом в случае атаки на Иран.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал «помощь» протестующим, намекнув, что она находится «в пути». Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.

