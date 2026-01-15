В Евросоюзе пошутили об употреблении алкоголя на фоне мировой турбулентности

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время общения с депутатами Европарламента позволила себе резкую шутку о том, что нынешняя международная обстановка будто бы подталкивает к алкоголю. Об этом сообщило издание Politico.
По данным журналистов, разговор проходил с лидерами политических групп Европарламента. Каллас, обсуждая ситуацию в мире, отметила, что сама не относится к тем, кто злоупотребляет спиртным, но происходящее вокруг создает ощущение, что сейчас может быть как раз тот момент, когда люди начинают пить.
Ранее, 13 января, Каллас заявляла, что Евросоюз не рассчитывает на быстрое падение руководства Ирана под давлением протестов, но намерен работать в этом направлении через поддержку гражданского общества в исламской республике.
За несколько дней до этого, 8 января, она говорила, что страны ЕС обсуждали возможную реакцию на случай, если угрозы США в адрес Гренландии перейдут в практическую плоскость.
Еще раньше, 3 января, Каллас выступала с оценкой событий вокруг Венесуэлы. Тогда она заявила, что Евросоюз призывает к сдержанности после атаки США и считает, что президент страны Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности».
