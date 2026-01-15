В Госдуме сказали, зачем Европа посылает Стубба на переговоры по Украине

«С одной стороны, решение назначить Стубба в качестве переговорщика довольно странное, поскольку страны Прибалтики и Финляндия всех больше испортили отношения с Россией. С другой стороны, Финляндия является ближайшим соседом России, у нас общее культурное наследие, общие проекты, в частности, у той же Ленинградской области. Но Финляндия, конечно, закрыла для РФ все, что могла, и столько всего в наш адрес прозвучало», — отметила Журова.