Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме сказали, зачем Европа посылает Стубба на переговоры по Украине

Евросоюз планирует назначить президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика по Украине с Россией и США. Депутат ГД Светлана Журова объяснила, почему считает этот выбор странным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб подходит на роль переговорщика от Евросоюза по Украине с точки зрения ближайшего соседства с Россией, сообщила в беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Журова.

Напомним, газета Pоlitico со ссылкой на источники сообщила, что ряд стран ЕС оказывает давление на объединение, чтобы создать должность переговорщика по украинскому вопросу. Одним из претендентов на пост является глава Финляндии Александр Стубб.

Журова отметила, что ЕС при выдвижении Стубба может преследовать две цели.

«С одной стороны, решение назначить Стубба в качестве переговорщика довольно странное, поскольку страны Прибалтики и Финляндия всех больше испортили отношения с Россией. С другой стороны, Финляндия является ближайшим соседом России, у нас общее культурное наследие, общие проекты, в частности, у той же Ленинградской области. Но Финляндия, конечно, закрыла для РФ все, что могла, и столько всего в наш адрес прозвучало», — отметила Журова.

Депутат ГД выразила надежду, что выбор Стубба все же обусловлен второй причиной.

Ранее профайлер Руслан Панкратов заявил, что Стубб в новогоднем обращении боялся сказать лишнего о России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше