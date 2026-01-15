Напомним, газета Pоlitico со ссылкой на источники сообщила, что ряд стран ЕС оказывает давление на объединение, чтобы создать должность переговорщика по украинскому вопросу. Одним из претендентов на пост является глава Финляндии Александр Стубб.
Журова отметила, что ЕС при выдвижении Стубба может преследовать две цели.
«С одной стороны, решение назначить Стубба в качестве переговорщика довольно странное, поскольку страны Прибалтики и Финляндия всех больше испортили отношения с Россией. С другой стороны, Финляндия является ближайшим соседом России, у нас общее культурное наследие, общие проекты, в частности, у той же Ленинградской области. Но Финляндия, конечно, закрыла для РФ все, что могла, и столько всего в наш адрес прозвучало», — отметила Журова.
Депутат ГД выразила надежду, что выбор Стубба все же обусловлен второй причиной.
Ранее профайлер Руслан Панкратов заявил, что Стубб в новогоднем обращении боялся сказать лишнего о России.