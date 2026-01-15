В России ответили на разговоры о Гренландии и угрозах из Арктики

Гренландия формально входит в состав Датского королевства. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США, ссылаясь на его стратегическое значение. Американский лидер избегал прямых ответов на вопросы о возможности применения силы и о том, что для него важнее — сохранение НАТО или получение контроля над территорией.