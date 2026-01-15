Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана сообщил о гибели большого количества полицейских в ходе протестов

МИД Ирана отметил высокий уровень насилия, демонстрируемый отдельными участниками вспыхнувших беспорядков.

Источник: Аргументы и факты

Большое количество сотрудников полиции погибло в результате беспорядков, которые охватили Иран, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в письме генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и руководителям внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту международную структуру.

«Значительное число сотрудников полиции погибло, многие были ранены», — сказано в документе, который был обнародован постоянным представительством Ирана при ООН.

По словам главы МИД, такая ситуация свидетельствует о том, что правоохранительные органы республики ведут себя сдержанно по отношению к протестующим. Кроме того, большое количество погибших среди полицейских говорит о высоком уровне насилия, демонстрируемом террористами, которые действуют в толпе на акциях протеста.

Министр обратил внимание, что власти страны в рамках обеспечения общественного порядка и национальной безопасности сделали всё возможное, чтобы «проявить максимальную сдержанность перед лицом насилия и терактов».

Напомним, 13 января стало известно, что постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани возложил на США и Израиль ответственность за гибель мирных граждан во время протестов на иранской территории. Дипломат указал это в своём официальном обращении к руководству Организации Объединённых Наций.

Узнать больше по теме
Биография Антониу Гутерриша
Португальский политик и дипломат, Антониу Гутерриш занимает пост Генерального секретаря ООН с 2017 года. Его путь от академической карьеры и руководства Португалией до работы с крупнейшими гуманитарными кризисами отразился в десятках реформ и инициатив на глобальном уровне.
Читать дальше