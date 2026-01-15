МИД Ирана сообщил о гибели большого количества полицейских в ходе протестов

Большое количество сотрудников полиции погибло в результате беспорядков, которые охватили Иран, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в письме генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и руководителям внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту международную структуру.
«Значительное число сотрудников полиции погибло, многие были ранены», — сказано в документе, который был обнародован постоянным представительством Ирана при ООН.
По словам главы МИД, такая ситуация свидетельствует о том, что правоохранительные органы республики ведут себя сдержанно по отношению к протестующим. Кроме того, большое количество погибших среди полицейских говорит о высоком уровне насилия, демонстрируемом террористами, которые действуют в толпе на акциях протеста.
Министр обратил внимание, что власти страны в рамках обеспечения общественного порядка и национальной безопасности сделали всё возможное, чтобы «проявить максимальную сдержанность перед лицом насилия и терактов».
Напомним, 13 января стало известно, что постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани возложил на США и Израиль ответственность за гибель мирных граждан во время протестов на иранской территории. Дипломат указал это в своём официальном обращении к руководству Организации Объединённых Наций.