Нового министра туризма назначили в Хабаровском крае

По данным сайта «ОПОРЫ РОССИИ», Марина Ярцева является учредителем компании в сфере обрабатывающего производства. На портале Rusprofile зафиксировано, что новоиспеченный министр туризма Хабаровского края была учредителем ООО «Бизнес-Университет “Алмарз” (консультирование по коммерческой деятельности и управлению) с 25 марта 2025 года по 29 октября 2025 года, а также учредителем ООО “Автовокзал-Северный” с 30 декабря 2020 года по 28 декабря 2022 года. Кроме того, она регистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2007 году, но на текущий момент деятельность в этом статусе прекращена.