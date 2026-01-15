Нового министра туризма назначили в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назначил на должность руководителя министерства туризма вице-председателя новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» руководителя комитета по промышленности Марину Ярцеву. Об этом в Telegram-канале (18+) сообщил председатель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.
«Марина — наш Новосибирский предприниматель, руководитель промышленного предприятия! В общественной работе она вице-председатель Новосибирского отделения ОПОРЫ РОССИИ!!! В нашем отделении она руководит комитетом по промышленности и создала уникальный центр экспертизы. Правда, всё это было в недавнем прошлом. Теперь Марина министр!», — говорится в сообщении.
По данным сайта «ОПОРЫ РОССИИ», Марина Ярцева является учредителем компании в сфере обрабатывающего производства. На портале Rusprofile зафиксировано, что новоиспеченный министр туризма Хабаровского края была учредителем ООО «Бизнес-Университет “Алмарз” (консультирование по коммерческой деятельности и управлению) с 25 марта 2025 года по 29 октября 2025 года, а также учредителем ООО “Автовокзал-Северный” с 30 декабря 2020 года по 28 декабря 2022 года. Кроме того, она регистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2007 году, но на текущий момент деятельность в этом статусе прекращена.
Напомним, ранее министерство туризма Хабаровского края возглавляла Елена Цымбал.