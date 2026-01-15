Ричмонд
Трамп связал ясность своего ума с молоком и снова вспомнил про тесты

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживать умственную форму ему помогает молоко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживать умственную форму ему помогает молоко. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер рассказал, что регулярно проходит когнитивные тесты и каждый раз показывает высокий результат. По его словам, именно привычка пить молоко позволяет сохранять «крепкий ум» и уверенно справляться с проверками.

Трамп также отметил, что каждый раз с интересом ждет момента, когда открывает холодильник и может снова выпить этот напиток. На встрече присутствовали дети — их участие объяснили тем, что молоко важно для роста и развития. Президент отдельно наградил мальчика медалью за доклад о том, как производится этот продукт.

Трамп и ранее не раз подчеркивал, что его показатели в тестах на умственные способности удивляли даже врачей. Также он обращал внимание на то, что бывшие президенты-демократы Джо Байден и Барак Обама, по его словам, подобных испытаний не проходили.

