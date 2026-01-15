Трамп связал ясность своего ума с молоком и снова вспомнил про тесты

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживать умственную форму ему помогает молоко. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер рассказал, что регулярно проходит когнитивные тесты и каждый раз показывает высокий результат. По его словам, именно привычка пить молоко позволяет сохранять «крепкий ум» и уверенно справляться с проверками.
Трамп также отметил, что каждый раз с интересом ждет момента, когда открывает холодильник и может снова выпить этот напиток. На встрече присутствовали дети — их участие объяснили тем, что молоко важно для роста и развития. Президент отдельно наградил мальчика медалью за доклад о том, как производится этот продукт.
Трамп и ранее не раз подчеркивал, что его показатели в тестах на умственные способности удивляли даже врачей. Также он обращал внимание на то, что бывшие президенты-демократы Джо Байден и Барак Обама, по его словам, подобных испытаний не проходили.
Читайте также: «Русский Хаймарс» вышел на позицию — РСЗО «Сарма» начали обкатывать в зоне СВО.