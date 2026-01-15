Ричмонд
Иран и Израиль договорились отказаться от атак, общаясь через Россию

Иран и Израиль в конце декабря 2025 года договорились не наносить удары друг по другу. Переговоры прошли при посредничестве России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым», — говорится в статье.

По данным издания, Тегеран также ответил через Москву, отказавшись от превентивного удара. Согласие достигли в момент, когда Израиль готовил крупную военную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Источники WP отметили — в Иране отреагировали с осторожностью. Причина — в договорённости не затрагивался вопрос возможных ударов США совместно с израильскими силами. Издание не уточняет, действует ли эта договорённость сейчас, на фоне массовых протестов в иранских городах.

Ранее западные СМИ писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Одновременно Вашингтон начал выводить часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке. После этого Иран закрыл своё воздушное пространство, а США направили в регион авианосную ударную группу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

