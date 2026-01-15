Иран и Израиль договорились отказаться от атак, общаясь через Россию

«В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым», — говорится в статье.
По данным издания, Тегеран также ответил через Москву, отказавшись от превентивного удара. Согласие достигли в момент, когда Израиль готовил крупную военную операцию против «Хезболлы» в Ливане.
Источники WP отметили — в Иране отреагировали с осторожностью. Причина — в договорённости не затрагивался вопрос возможных ударов США совместно с израильскими силами. Издание не уточняет, действует ли эта договорённость сейчас, на фоне массовых протестов в иранских городах.
Ранее западные СМИ писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Одновременно Вашингтон начал выводить часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке. После этого Иран закрыл своё воздушное пространство, а США направили в регион авианосную ударную группу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.