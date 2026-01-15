Женщина с косой идет за Зеленским: Запад нашел могильщика власти Киева

В ночь на среду детективы НАБУ и САП провели обыски по месту жительства Юлии Тимошенко и в офисе ее партии «Батькивщина».
По данным следствия, Тимошенко подозревается в подкупе депутатов из других политических объединений, предлагая им 10 тысяч долларов в месяц за «правильное» голосование. Судя по кадрам, опубликованным НАБУ, переговоры с потенциальными кандидатами глава «Батькивщины» вела на чистом русском, но часто переходила на шепот.
По обвинению в подкупе депутатов Тимошенко грозит до 10 лет лишения свободы. Она отвергает все обвинения, называя их политическим заказом.
Тимошенко недвусмысленно предупредили.
Политолог Владимир Скачко считает ситуацию вокруг Тимошенко политически мотивированной.
«Это дело является чистым политическим заказом, это превентивная мера по предупреждению Тимошенко от излишней политической активности», — заявил aif.ru Скачко.
Он полагает, что Тимошенко и ее партия могут помешать одним или помочь другим политическим силам, «спутав электоральные расклады».
«Кто бы что ни говорил, но Тимошенко — человек с огромным политическим бэкграундом, а главное — с верными ей структурами и, хоть и малочисленным, но очень крепким ядерным электоратом на местах», — подчеркнул эксперт.
Тимошенко могла помешать Зеленскому.
Скачко уверен, что в случае начала избирательной кампании часть электората может поддержать Тимошенко, что вызывает опасения у других политических игроков.
«А на этот электорат есть расчет у того же Зеленского, Залужного, Порошенко. “Порошенковцы” и “тимошенковцы” — это вообще лед и пламень. Украинские политики могут объединиться для какой-то сиюминутной операции, но потом сразу друг друга оплюют. Поэтому ситуация вокруг Тимошенко — это примитивная мера предупреждения», — пояснил Скачко.
По словам политолога, обвинения в адрес Тимошенко могут быть связаны с перспективой проведения выборов после завершения специальной военной операции.
«Сейчас на Украине на слуху и парламентская, и президентская кампания. И то, и то правящему классу предстоит проводить, когда военный конфликт закончится перемирием и снятием военного положения. Выборы проводить придется сразу, потому что все органы власти просрочены», — отметил Скачко.
История уголовных преследований.
Это не первое столкновение Юлии Тимошенко с правоохранительными органами. В первый раз она оказалась в СИЗО еще при Леониде Кучме в 2001 году.
Генпрокуратура Украины обвинила Тимошенко в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, даче взятки экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко и хищении средств в особо крупных размерах. Все эти обвинения касались 1996−1997 годов, когда Тимошенко возглавляла корпорацию «Единые энергетические системы Украины».
Второй раз её обвинили в превышении полномочий при заключении 10-летних газовых контрактов с Россией в 2009 году, это произошло после прихода к власти Виктора Януковича. Было установлено, что она единолично приняла решение, которое впоследствии нанесло ущерб интересам государства в особо крупных размерах — на сумму свыше 1,5 млрд гривен (около $200 млн).
Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы, но в тюрьме она провела 2,5 года — с августа 2011 по февраль 2014-го. После переворота в Киеве Верховная рада выпустила ее на свободу.
Кроме того, Тимошенко обвиняли в убийстве депутата Евгения Щербаня, но в январе 2013 года уголовное производство по делу было закрыто.