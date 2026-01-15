В Германии неожиданно заговорили об угрозе отставки главы евродипломатии

В статье также говорится о том, что Каллас в последнее время теряет важных партнеров. В качестве примера приводится госсекретарь США Марко Рубио, который, по версии издания, неоднократно отказывался от двусторонних контактов с ней. На этом фоне, как утверждается, внутри Европы усиливаются призывы к ее отставке.