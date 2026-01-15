Шаповалов: Иран разобьет военные базы США при атаке на Тегеран

Иран не оставит без ответа возможную атаку США на Тегеран и нанесет удар по американским базам на Ближнем Востоке, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее Трамп призвал протестующих в Иране захватывать здания госорганов и заявил, что «помощь уже в пути».
«Иран, безусловно, не оставит без ответа удары США и постарается нанести ответные удары по американским объектам. Это сценарий, который мы, вероятно, увидим в ближайшее время. Речь о базах, которые находятс яна территории Ближнего Востока, целей достаточно, например, в Ираке, Индийском океане, Персидском заливе», — пояснил Шаповалов.
Политолог обратил внимание, что Тегеран уже предупредил Вашингтон о возможном ответном ударе в случае атаки на Иран.
Ранее газета The Washington Post писала о том, что администрация Трампа попросила у европейских стран разведданные, касающиеся целей в Иране для возможных ударов.