Шаповалов: Иран разобьет военные базы США при атаке на Тегеран

«Иран, безусловно, не оставит без ответа удары США и постарается нанести ответные удары по американским объектам. Это сценарий, который мы, вероятно, увидим в ближайшее время. Речь о базах, которые находятс яна территории Ближнего Востока, целей достаточно, например, в Ираке, Индийском океане, Персидском заливе», — пояснил Шаповалов.