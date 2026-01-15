На константиновском направлении ВСУ ушли в пехоту и спрятали технику

Подразделения ВСУ на константиновском направлении практически перестали использовать военную технику в открытую и перешли на передвижение пехотой.
Об этом сообщил командир гранатометного взвода группировки войск «Южная» с позывным Борец. По его словам, украинские подразделения сейчас избегают вывода техники на открытые участки.
Основной упор делается на перемещения личного состава, по которому российские силы и наносят удары. Командир отметил, что бронетехника и автомобили противника почти не задействуются, так как, по его оценке, ресурсы могли быть исчерпаны.
Он также заявил, что ранее применявшаяся техника уже была уничтожена.
