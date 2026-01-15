Редкие металлы: названы сокровища, которые Трамп хочет найти в Гренландии

«Для Дональда Трампа Гренландия является неким символом. Это очень большой остров в Западном полушарии, и американский лидер хотел бы им обладать, передать под контроль США, чтобы продемонстрировать, что Штаты впервые за 100 лет территориально расширяются. Таким образом Трамп будет продавать своему электорату идею о том, что наступил золотой век Америки и США якобы возвращают свое было величие», — отметил Дудаков.