Редкие металлы: названы сокровища, которые Трамп хочет найти в Гренландии

Президент США Дональд Трамп, заявивший о желании присоединить Гренландию, нацелен на получение редкоземельных металлов, находящихся на острове, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, Гренландия является частью Датского королевства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать РФ или Китай. Сам Трамп призвал НАТО помочь в присоединении острова к США.
Американские СМИ также сообщили, что госсекретарю США Марко Рубио дали поручение в короткие сроки подготовить предложение о приобретении Гренландии.
«Для Дональда Трампа Гренландия является неким символом. Это очень большой остров в Западном полушарии, и американский лидер хотел бы им обладать, передать под контроль США, чтобы продемонстрировать, что Штаты впервые за 100 лет территориально расширяются. Таким образом Трамп будет продавать своему электорату идею о том, что наступил золотой век Америки и США якобы возвращают свое было величие», — отметил Дудаков.
Политолог подчеркнул, что, кроме возвышения таким образом собственной личности, Трамп преследует еще две цели — стратегическую и экономическую.
«Во-первых, есть экономическая составляющая. То, что можно там добывать самые разные редкоземельные металлы, минералы и нефть с газом. Во-вторых, таким образом можно усилить военное присутствие, создать новые военные базы для того, чтобы конкурировать с Россией и Китаем в Арктике», — отметил эксперт.
В Гренландии представлены все виды редкоземельных металлов — как легкие, так и тяжелые. На острове залегают неодим и диспрозий (важны для создания мощных постоянных магнитов), тербий (повышает термостойкость магнитов), празеодим (усиливает магнитные свойства, необходимые для высокопроизводительных двигателей).
Также в Гренландии одно из самых крупных неразработанных месторождений редкоземельных элементов Шарфарток. Суммарные запасы неодима и диспрозия в Гренландии достигают почти 40 млн тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть более четверти будущего мирового спроса.
