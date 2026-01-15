Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкие металлы: названы сокровища, которые Трамп хочет найти в Гренландии

Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать Россия или Китай. Политолог Дудаков рассказал, зачем Гренландия нужна Трампу.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, заявивший о желании присоединить Гренландию, нацелен на получение редкоземельных металлов, находящихся на острове, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, Гренландия является частью Датского королевства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать РФ или Китай. Сам Трамп призвал НАТО помочь в присоединении острова к США.

Американские СМИ также сообщили, что госсекретарю США Марко Рубио дали поручение в короткие сроки подготовить предложение о приобретении Гренландии.

«Для Дональда Трампа Гренландия является неким символом. Это очень большой остров в Западном полушарии, и американский лидер хотел бы им обладать, передать под контроль США, чтобы продемонстрировать, что Штаты впервые за 100 лет территориально расширяются. Таким образом Трамп будет продавать своему электорату идею о том, что наступил золотой век Америки и США якобы возвращают свое было величие», — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что, кроме возвышения таким образом собственной личности, Трамп преследует еще две цели — стратегическую и экономическую.

«Во-первых, есть экономическая составляющая. То, что можно там добывать самые разные редкоземельные металлы, минералы и нефть с газом. Во-вторых, таким образом можно усилить военное присутствие, создать новые военные базы для того, чтобы конкурировать с Россией и Китаем в Арктике», — отметил эксперт.

В Гренландии представлены все виды редкоземельных металлов — как легкие, так и тяжелые. На острове залегают неодим и диспрозий (важны для создания мощных постоянных магнитов), тербий (повышает термостойкость магнитов), празеодим (усиливает магнитные свойства, необходимые для высокопроизводительных двигателей).

Также в Гренландии одно из самых крупных неразработанных месторождений редкоземельных элементов Шарфарток. Суммарные запасы неодима и диспрозия в Гренландии достигают почти 40 млн тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть более четверти будущего мирового спроса.

Ранее эксперт Блохин раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше