Бывший депутат приговорен за хищение 56 млн из бюджета

Экс-депутат Заксобрания края Евгений Костюков, скрывавшийся от следствия в Турции, получил 4,4 года условно и штраф в полмиллиона рублей.

Источник: АиФ Владивосток

В Приморском крае вынесен приговор по резонансному коррупционному делу. Бывший депутат краевого парламента от «Единой России» Евгений Костюков признан виновным в хищении более 56 миллионов рублей из бюджета «Приморского водоканала». Несмотря на масштаб хищения и попытку скрыться за границей, суд назначил ему условное наказание.

Дело Костюкова: условный приговор.

Приговор Евгению Костюкову, который уже вступил в силу, стал итогом почти восьмилетнего расследования. Бывший депутат был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

С чего все началось.

В 2016—2017 годах, возглавляя ряд организаций, Костюков представил в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю поддельные документы. Они касались реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень. На основании этих фальшивых бумаг из бюджета КГУП «Приморский водоканал» было незаконно перечислено 56 миллионов рублей.

В конце 2019 года, почувствовав внимание правоохранителей, Костюков досрочно сложил депутатские полномочия и скрылся в Турции. Его объявили в международный розыск, дело приостановили, а обвинение предъявили заочно. Перелом наступил в марте 2025 года, когда турецкие силовики задержали беглеца в Стамбуле и передали российским коллегам.

Несмотря на особо крупный размер ущерба и активное противодействие следствию, суд приговорил Костюкова к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 000 рублей.

