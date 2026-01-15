Дело лидера партии «Батькивщина» Тимошенко связали с переделом Рады

Обыски у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко украинские медиа увязали с попыткой собрать в Верховной раде новое большинство против Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источник.
По версии собеседника ресурса, оппоненты действующего президента якобы нацелены на переформатирование парламента не через переговоры и кулуарные договоренности, а через давление на депутатов с использованием антикоррупционных органов. В качестве такого инструмента называются Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые, как утверждается, могут запускать уголовные дела в отношении парламентариев.
В публикации говорится, что уголовное разбирательство против Тимошенко могло быть инициировано с политическим расчетом — чтобы подтолкнуть «Батькивщину» к участию в так называемой «антизеленской коалиции» и перетащить фракцию на сторону противников нынешней администрации.
Обыски, как сообщается, прошли ночью в офисе партии. Украинские СМИ писали о крупной сумме наличных, которую нашли на месте. Тимошенко заявила, что деньги являются ее личными сбережениями. После этого ей вручили подозрение по коррупционному эпизоду. В случае подтверждения обвинений ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора, который связывают с Тимошенко. В материалах говорится об обсуждении оплаты голосований в парламенте, в том числе по законопроектам и кадровым решениям. По версии СМИ, речь шла о схеме с выплатами заранее и расчетом на длительное сотрудничество. Тимошенко утверждает, что голос на записи ей не принадлежит.
В этом же контексте было упомянуто имя депутата Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, заочно осужден в РФ). Он заявил, что якобы обсуждалась возможность перехода парламентариев во фракцию «Батькивщины» за деньги.
Сама Тимошенко обвинения отвергла. Обыски она назвала элементом публичной кампании и попыткой зачистки политических конкурентов. На этом фоне в украинских СМИ снова заговорили о ней как о возможной фигуре будущей президентской гонки.
