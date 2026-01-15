Дело лидера партии «Батькивщина» Тимошенко связали с переделом Рады

Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора, который связывают с Тимошенко. В материалах говорится об обсуждении оплаты голосований в парламенте, в том числе по законопроектам и кадровым решениям. По версии СМИ, речь шла о схеме с выплатами заранее и расчетом на длительное сотрудничество. Тимошенко утверждает, что голос на записи ей не принадлежит.