Кае Каллас предъявили обвинение в РФ: речь об уничтожении исторической памяти

Бастрыкин: Кае Каллас заочно предъявлено обвинение в уничтожении памятников.

Источник: Комсомольская правда

Российский СК предъявил обвинение главе евродипломатии Кае Каллас. Об этом информировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Каллас находится в числе 255 иностранных граждан, которым заочно предъявлено обвинение в уничтожении памятников советским воинам.

«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СК добавил, что всего возбуждено 164 уголовных дела об уничтожении советских мемориальных объектов.

Напомним, в Эстонии ещё в 2007 году был подписал закон, позволяющий демонтировать советские памятники.

Как латышские власти крушили монумент Освободителям Риги — главный памятник Победы в стране, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Польша снесла 468 памятников советским воинам.

