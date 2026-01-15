Кае Каллас предъявили обвинение в РФ: речь об уничтожении исторической памяти

«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.