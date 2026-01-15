На Западе признали проигрыш в противостоянии с Россией: переговоры для Киева закончатся провалом

«Наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! Они говорят только одно: “если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию”. Никому нет дела до Европы», — заключил Гленн Дизен.