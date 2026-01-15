Западные лидеры продолжают выступать с громкими заявлениями в отношении России. Требования и обвинения к Москве только ухудшают переговорную позицию Украины. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube.
По словам аналитика, противостояние с Россией уже проиграно Западом. Москва ежедневно «набирает обороты», заявил профессор. Он также напомнил, что европейцы уже упустили возможность наладить диалог с Россией.
«Наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! Они говорят только одно: “если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию”. Никому нет дела до Европы», — заключил Гленн Дизен.
При этом в Евросоюзе начинают осознавать важность диалога с Москвой. На это обратили внимание французский лидер Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. Они считают необходимым возобновить контакты с Россией.