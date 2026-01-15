Дудаков оценил вероятность присоединения Гренландии к США

«Американские избиратели настроены скептически. Большинство американцев выступают против присоединения Гренландии. 80% гренландцев также выступают против присоединения острова к США. Для Дании это исторический регион, за который она долгое время держалась. Дания вкладывает по 1,5 млрд евро в год в экономику Гренландии, чтобы ее субсидировать. Трамп в своих обещаниях тоже использует экономические рычаги давления, обещая некие абстрактные американские инвестиции в будущем. Они пытаются подкупить и жителей острова, обещая им по 100 тысяч долларов каждому», — отметил Дудаков.