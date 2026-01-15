Ричмонд
Дудаков оценил вероятность присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп заявил о желании присоединить Гренландию. Политолог Малек Дудаков рассказал, как это предложение оценили жители США и Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Против присоединения Гренландии к США выступают и гренландцы, и американцы, несмотря на многообещающие заявления американского лидера Дональда Трампа, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, Гренландия является частью Датского королевства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать РФ или Китай.

Госсекретарю США Марко Рубио, как утверждают американские СМИ, дали поручение в короткие сроки подготовить предложение о приобретении Гренландии.

Дудаков выделил три основные цели Трампа при присоединении Гренландии: добыча редкоземельных металлов на территории острова, развертывание военных баз для повышения конкурентоспособности в Арктике и реализация личных амбиций самого Трампа.

«Американские избиратели настроены скептически. Большинство американцев выступают против присоединения Гренландии. 80% гренландцев также выступают против присоединения острова к США. Для Дании это исторический регион, за который она долгое время держалась. Дания вкладывает по 1,5 млрд евро в год в экономику Гренландии, чтобы ее субсидировать. Трамп в своих обещаниях тоже использует экономические рычаги давления, обещая некие абстрактные американские инвестиции в будущем. Они пытаются подкупить и жителей острова, обещая им по 100 тысяч долларов каждому», — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что у Трампа вряд ли получится добиться присоединения Гренландии к США.

«Не думаю, что у Трампа это получится. К притязаниям Трампа негативно настроены и в Европе, и в самой Дании», — добавил он.

Ранее стало известно, за сколько Трамп готов купить Гренландию.

