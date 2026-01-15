Трамп полагает, что членство Венесуэлы в ОПЕК следует сохранить

Венесуэле следует оставаться членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на то, что это может не отвечать интересам США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Его спросили, поддерживает ли Вашингтон сохранение латиноамериканской республикой такого статуса.
«Думаю, для них лучше, если они. Не знаю, лучше ли это для нас, но они член ОПЕК. Мы еще не обсуждали с ними это», — сказал американский лидер в интервью агентству Reuters.
Президенту также задали вопрос, будет ли Венесуэла, нефтедобычу которой хотят контролировать США, соблюдать ограничения, вводимые ОПЕК. Трамп ответил, что пока его не волнует эта проблема, поскольку США никак не связаны с Организацией стран — экспортеров нефти.
Напомним, ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, д.э.н., автор телеграм-канала IG Energy Игбал Гулиев в беседе с aif.ru объяснил, почему Трамп считает, что венесуэльская нефть принадлежит США. Он отметил, что эта позиция имеет глубокие исторические корни.
7 января американский министр энергетики Крис Райт США заявил, что Соединённые Штаты собираются взять на себя контроль над продажей всей нефти, добываемой в Венесуэле. Сначала США намерены реализовать сырьё, накопленное на складах республики.