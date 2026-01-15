Германия и Франция примут участие в военной миссии Европы в Гренландии

«Сначала [в Гренландию] будет отправлен предварительный состав некоторых членов Бундесвера. Первая разведывательная группа начнёт работу в четверг [15 января]», — передаёт издание со ссылкой на немецкие и скандинавские источники.
Одновременно агентство AFP сообщило со слов представителя французских вооружённых сил — Париж тоже примет участие в европейской миссии в Гренландии. Ранее о переброске войск объявляла Дания.
При этом координацию всех европейских воинских подразделений на острове будет осуществлять не командование НАТО. Ответственность за взаимодействие возложили на уполномоченных представителей Дании.
Накануне датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американской стороной отметил, что между Данией и США остаются серьёзные разногласия по вопросу Гренландии. Стороны обсуждали предложение о покупке острова за 700 миллиардов долларов.
Напомним, Дональд Трамп намерен включить Гренландию в состав США. Сейчас остров — автономия в составе Дании. Вашингтон рассматривает его как стратегический плацдарм для выхода в Арктику, где доминирует Россия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.