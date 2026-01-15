Ричмонд
Трамп: урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского

Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей. Такое мнение он высказал, комментируя текущие дипломатические усилия Вашингтона.

В беседе с агентством Reuters американский лидер указал, что, по его оценке, именно подход Киева мешает достижению договоренностей и замедляет продвижение к возможному соглашению.

При этом Трамп выразил уверенность, что российская сторона в большей степени готова к заключению сделки, тогда как Украина, по его словам, демонстрирует меньшую заинтересованность в компромиссе.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что на Владимира Зеленского якобы оказывается серьёзное давление для того, чтобы он пошёл на договорённости с Россией.

