Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей. Такое мнение он высказал, комментируя текущие дипломатические усилия Вашингтона.
В беседе с агентством Reuters американский лидер указал, что, по его оценке, именно подход Киева мешает достижению договоренностей и замедляет продвижение к возможному соглашению.
При этом Трамп выразил уверенность, что российская сторона в большей степени готова к заключению сделки, тогда как Украина, по его словам, демонстрирует меньшую заинтересованность в компромиссе.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что на Владимира Зеленского якобы оказывается серьёзное давление для того, чтобы он пошёл на договорённости с Россией.