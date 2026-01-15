Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию

Как рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки «Восток» с позывным «Мелкий», в помещениях штаба были найдены карты с нанесёнными позициями и опорными пунктами противника, телефон с информацией о его отходе, а также ноутбуки и аппаратура для управления беспилотниками, содержащие секретные данные о дронах ВСУ.