Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сокровища в земле: эксперты нашли истинные цели охоты Трампа за Гренландией

Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США, однако американцы и гренландцы выступают против этого. Политологи назвали истинные мотивы президента США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после громкого вмешательства в политическую ситуацию Венесуэлы с ударами по столице и захватом президента снова переключился на внешнюю политику, но в этот раз объектом его пристального внимания стала Гренландия.

Американский лидер снова заговорил о желании присоединить крупнейший в мире остров к США. Политологи-американисты Константин Блохин и Малек Дудаков в беседе с aif.ru назвали истинные цели Трампа и оценили возможность присоединения Гренландии к США в ближайшее время.

Сокровища Гренландии.

Дудаков, комментируя заявления Трампа, назвал три причины, из-за которых американский политик пытается присоединить Гренландию, несмотря на недовольства со стороны Дании и всей Европы, а также самих американцев.

«Во-первых, есть экономическая составляющая. То, что можно там добывать самые разные редкоземельные металлы, минералы и нефть с газом», — отметил эксперт.

В Гренландии, напомним, представлены все виды редкоземельных металлов: легкие и тяжелые. На острове залегают неодим и диспрозий (важны для создания мощных постоянных магнитов, используемых в двигателях электромобилей и ветряных турбогенераторах.), тербий (повышает термостойкость магнитов), празеодим (усиливает магнитные свойства).

Отмечается, что суммарные запасы неодима и диспрозия в Гренландии достигают почти 40 миллионов тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть более 25% будущего мирового спроса.

Кроме того, в Гренландии находится одно из самых крупных неразработанных месторождений редкоземельных элементов Шарфарток.

Примечательно, что разработка ресурсов в Гренландии сопряжена со многими трудностями, обусловленными, в том числе, климатическими особенностями. Так, льдины блокируют транспортировку в зимние месяцы и требуют сложных способов хранения добытого.

Стратегический форпост в Арктике.

Помимо экономики, важным мотивом для Трампа является усиление военного присутствия. Как отметил политолог-американист Константин Блохин, присоединение Гренландии для США имеет стратегическую значимость.

«Трамп рассматривает остров как форпост в конкуренции за Арктику. То есть как место для подскока. США будут накачивать остров вооружением, создавать сеть разветвленных военных баз, развертывать всю военную инфраструктуру. И все это именно для последующей конкуренции в Арктике», — отметил эксперт.

Дудаков выразил аналогичное мнение.

«Таким образом Трамп хочет усилить военное присутствие, создать новые военные базы для того, чтобы конкурировать с Россией и Китаем в Арктике», — подчеркнул эксперт.

Личные амбиции Трампа.

Эксперты также сходятся во мнении, что за геополитическими и экономическими причинами скрываются и личные мотивы американского лидера. Блохин назвал попытку Трампа присоединить Гренландию реализацией его эгоцентрических амбиций.

«Зачем Гренландия Трампу? Если он действительно присоединит остров к США, то войдет в историю своей страны, будет одним из самых великих президентов в истории Штатов, который присоединил такую большую территорию. Это одна из его целей, проистекающая из его личных эгоцентрических амбиций. Он не смог получить Нобелевскую премию мира, и пытается хотя бы так попасть в историю», — пояснил эксперт.

Дудаков добавил, что присоединение острова является также попыткой Трампа произвести впечатление на избирателей перед предстоящими выборами в Конгресс. Они запланированы на 3 ноября 2026 года.

«Для Дональда Трампа Гренландия является неким символом. Таким образом Трамп будет продавать своему электорату идею о том, что наступил золотой век Америки и США якобы возвращают свое было величие», — отметил политолог.

Кому исторически принадлежит Гренландия?

Коренным населением Гренландии считаются эскимосы, предки которых тысячелетия назад заселяли остров с территории Канады. С 9 века Гренландию осваивали выходцы из Северной Европы. Дания начала колонизировать остров в 1721 году.

Статус автономии с собственным парламентом Гренландия получила лишь в 1979 году. Спустя еще 30 лет автономия была расширена: под контроль местных властей перешли природные ресурсы, судебная система и ряд административных полномочий. Тем не менее оборона, денежная система и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена.

Дания продолжает оказывать финансовую поддержку, обеспечивать безопасность и представлять остров на международной арене. Примечательно, что жители Гренландии имеют датское гражданство.

Оценки политологов о возможности присоединения Гренландии к США.

Политолог Малек Дудаков считает, что Трамп в ближайшее время вряд ли сможет присоединить Гренландию. Против присоединения выступают практически все вовлеченные стороны.

«Американские избиратели настроены скептически. Большинство американцев выступают против присоединения Гренландии. 80% гренландцев также выступают против присоединения острова к США. Для Дании это исторический регион, за который она долгое время держалась. Дания вкладывает по 1,5 млрд евро в год в экономику Гренландии, чтобы ее субсидировать», — отметил Дудаков.

Оба эксперта сошлись во мнении, что и Европа выступает против притязаний Трампа на передачу острова Вашингтону.

«Для Дании, как и для Европы, дело даже не в потере территории, а в том, что Трамп единолично наводит порядок внутри Запада. Их беспокоит, что они не единый консолидированный блок, а каждый сам за себя. Это им, конечно, очень не нравится. Трампа критикуют за то, что он не разбирается со своими врагами — Россией, Китаем, Ираном и так далее по списку, а вносит раскол в евроатлантическую солидарность», — подчеркнул Блохин.

Ранее Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше