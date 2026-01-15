Сокровища в земле: эксперты нашли истинные цели охоты Трампа за Гренландией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после громкого вмешательства в политическую ситуацию Венесуэлы с ударами по столице и захватом президента снова переключился на внешнюю политику, но в этот раз объектом его пристального внимания стала Гренландия.
Американский лидер снова заговорил о желании присоединить крупнейший в мире остров к США. Политологи-американисты Константин Блохин и Малек Дудаков в беседе с aif.ru назвали истинные цели Трампа и оценили возможность присоединения Гренландии к США в ближайшее время.
Сокровища Гренландии.
Дудаков, комментируя заявления Трампа, назвал три причины, из-за которых американский политик пытается присоединить Гренландию, несмотря на недовольства со стороны Дании и всей Европы, а также самих американцев.
«Во-первых, есть экономическая составляющая. То, что можно там добывать самые разные редкоземельные металлы, минералы и нефть с газом», — отметил эксперт.
В Гренландии, напомним, представлены все виды редкоземельных металлов: легкие и тяжелые. На острове залегают неодим и диспрозий (важны для создания мощных постоянных магнитов, используемых в двигателях электромобилей и ветряных турбогенераторах.), тербий (повышает термостойкость магнитов), празеодим (усиливает магнитные свойства).
Отмечается, что суммарные запасы неодима и диспрозия в Гренландии достигают почти 40 миллионов тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть более 25% будущего мирового спроса.
Кроме того, в Гренландии находится одно из самых крупных неразработанных месторождений редкоземельных элементов Шарфарток.
Примечательно, что разработка ресурсов в Гренландии сопряжена со многими трудностями, обусловленными, в том числе, климатическими особенностями. Так, льдины блокируют транспортировку в зимние месяцы и требуют сложных способов хранения добытого.
Стратегический форпост в Арктике.
Помимо экономики, важным мотивом для Трампа является усиление военного присутствия. Как отметил политолог-американист Константин Блохин, присоединение Гренландии для США имеет стратегическую значимость.
«Трамп рассматривает остров как форпост в конкуренции за Арктику. То есть как место для подскока. США будут накачивать остров вооружением, создавать сеть разветвленных военных баз, развертывать всю военную инфраструктуру. И все это именно для последующей конкуренции в Арктике», — отметил эксперт.
Дудаков выразил аналогичное мнение.
«Таким образом Трамп хочет усилить военное присутствие, создать новые военные базы для того, чтобы конкурировать с Россией и Китаем в Арктике», — подчеркнул эксперт.
Личные амбиции Трампа.
Эксперты также сходятся во мнении, что за геополитическими и экономическими причинами скрываются и личные мотивы американского лидера. Блохин назвал попытку Трампа присоединить Гренландию реализацией его эгоцентрических амбиций.
«Зачем Гренландия Трампу? Если он действительно присоединит остров к США, то войдет в историю своей страны, будет одним из самых великих президентов в истории Штатов, который присоединил такую большую территорию. Это одна из его целей, проистекающая из его личных эгоцентрических амбиций. Он не смог получить Нобелевскую премию мира, и пытается хотя бы так попасть в историю», — пояснил эксперт.
Дудаков добавил, что присоединение острова является также попыткой Трампа произвести впечатление на избирателей перед предстоящими выборами в Конгресс. Они запланированы на 3 ноября 2026 года.
«Для Дональда Трампа Гренландия является неким символом. Таким образом Трамп будет продавать своему электорату идею о том, что наступил золотой век Америки и США якобы возвращают свое было величие», — отметил политолог.
Кому исторически принадлежит Гренландия?
Коренным населением Гренландии считаются эскимосы, предки которых тысячелетия назад заселяли остров с территории Канады. С 9 века Гренландию осваивали выходцы из Северной Европы. Дания начала колонизировать остров в 1721 году.
Статус автономии с собственным парламентом Гренландия получила лишь в 1979 году. Спустя еще 30 лет автономия была расширена: под контроль местных властей перешли природные ресурсы, судебная система и ряд административных полномочий. Тем не менее оборона, денежная система и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена.
Дания продолжает оказывать финансовую поддержку, обеспечивать безопасность и представлять остров на международной арене. Примечательно, что жители Гренландии имеют датское гражданство.
Оценки политологов о возможности присоединения Гренландии к США.
Политолог Малек Дудаков считает, что Трамп в ближайшее время вряд ли сможет присоединить Гренландию. Против присоединения выступают практически все вовлеченные стороны.
«Американские избиратели настроены скептически. Большинство американцев выступают против присоединения Гренландии. 80% гренландцев также выступают против присоединения острова к США. Для Дании это исторический регион, за который она долгое время держалась. Дания вкладывает по 1,5 млрд евро в год в экономику Гренландии, чтобы ее субсидировать», — отметил Дудаков.
Оба эксперта сошлись во мнении, что и Европа выступает против притязаний Трампа на передачу острова Вашингтону.
«Для Дании, как и для Европы, дело даже не в потере территории, а в том, что Трамп единолично наводит порядок внутри Запада. Их беспокоит, что они не единый консолидированный блок, а каждый сам за себя. Это им, конечно, очень не нравится. Трампа критикуют за то, что он не разбирается со своими врагами — Россией, Китаем, Ираном и так далее по списку, а вносит раскол в евроатлантическую солидарность», — подчеркнул Блохин.
Ранее Европарламент осудил заявления США о Гренландии.