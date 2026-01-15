Сокровища в земле: эксперты нашли истинные цели охоты Трампа за Гренландией

«Зачем Гренландия Трампу? Если он действительно присоединит остров к США, то войдет в историю своей страны, будет одним из самых великих президентов в истории Штатов, который присоединил такую большую территорию. Это одна из его целей, проистекающая из его личных эгоцентрических амбиций. Он не смог получить Нобелевскую премию мира, и пытается хотя бы так попасть в историю», — пояснил эксперт.