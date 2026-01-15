Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс своим решающим голосом заблокировал в сенате резолюцию, предусматривающую запрет на участие американских войск в действиях против Венесуэлы.
В ходе голосования в верхней палате конгресса число сторонников и противников инициативы оказалось равным — по 50 сенаторов с каждой стороны. В подобной ситуации право решающего голоса принадлежит вице-президенту, который и определил итог голосования.
Рассматриваемая резолюция была внесена в сенат в начале декабря 2025 года и предусматривала обязанность президента США прекратить использование вооруженных сил в Венесуэле или против нее, если такие действия не были санкционированы объявлением войны либо специальным разрешением конгресса на применение военной силы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Венесуэла якобы находится под контролем США. В Каракасе эти заявления отвергли.