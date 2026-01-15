Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус высказался, что надпись «СССР» на свитере министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является вызовом всему миру и, в частности Соединенным Штатам. Об этом он написал в статье для издания Zeit.
Министр напомнил о свитере главы МИД РФ, рассуждая о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе в связи с якобы попытками России и КНР вытеснить американцев с континента.
— Притязания России на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают, — заявил Писториус.
Он отметил, что свитер Лаврова является «примером ревизионизма», который входит в ДНК современной России, основанной на «советском наследии».
16 августа российский министр иностранных дел прибыл в Анкоридж в белом свитере с надписью «СССР». Репортеры поинтересовались у него, был ли он на Аляске до этого, на что получили утвердительный ответ.