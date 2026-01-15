Визит Кушнера, звонки Макрона: Запад хочет вернуться к диалогу с Москвой

«Для меня это странный выбор. Если действительно они говорят о том, чтобы начать мирные переговоры с Россией и выстраивать те отношения, которые были ранее, то странно выбирать на роль переговорщика тех, кто больше всего их испортил, а это страны Прибалтики и Финляндия», — пояснила она.