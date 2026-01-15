Визит Кушнера, звонки Макрона: Запад хочет вернуться к диалогу с Москвой

На дипломатическом фронте вокруг украинского конфликта наметилось заметное оживление. Практически одновременно появилась информация о возможном визите в Москву высокопоставленных американских эмиссаров, о поиске Евросоюзом своего специального переговорщика и о новом громком заявлении президента Франции.
Эти разнонаправленные, но совпавшие по времени сигналы заставляют задуматься: готовит ли Запад почву для нового раунда переговоров с Россией, и если да, то в каком формате они могут состояться? Чтобы разобраться в этом, нужно детально рассмотреть каждый из сюжетов и мнения российских официальных лиц.
Американский след: обнадеживающий фактор с оговорками.
СМИ сообщили о планируемом визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Их потенциальный визит, по сообщениям, может состояться уже в январе, что указывает на желание Вашингтона выйти на прямой контакт на высоком уровне.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал эту новость, подтвердив принципиальную открытость России к диалогу.
«Мы всегда были за то, чтобы контакты по довольно чувствительным темам продолжались, и чем чаще и продуктивнее будут эти контакты, тем мы будем ближе к решению конфликта», — заявил сенатор в беседе с aif.ru.
Он отметил определенный прогресс после предыдущих встреч, но подчеркнул необходимость перехода от количества к качеству.
Возможный визит американцев Карасин назвал «очень обнадеживающим фактором».
«Мы ждем наших американских коллег. Их приезд, я думаю, является очень обнадеживающим фактором», — сказал он.
Эти слова демонстрируют, что Москва видит в таком шаге серьезный потенциал и готова к встрече.
Евросоюз в замешательстве.
Параллельно в Брюсселе, как сообщает Politico, идут активные обсуждения о создании должности специального переговорщика ЕС по Украине. Главным претендентом на этот пост называют президента Финляндии Александра Стубба. Однако этот кандидат вызвал в России недоумение.
Депутат Госдумы Светлана Журова прямо выразила свое удивление такому выбору.
«Для меня это странный выбор. Если действительно они говорят о том, чтобы начать мирные переговоры с Россией и выстраивать те отношения, которые были ранее, то странно выбирать на роль переговорщика тех, кто больше всего их испортил, а это страны Прибалтики и Финляндия», — пояснила она.
Журова напомнила, что именно Финляндия и прибалтийские страны заняли одну из самых жестких позиций в отношении России, свернув практически все контакты.
В то же время, депутат предположила, что в этом решении может быть и иная логика, связанная с географическим соседством и историческими связями.
«С другой стороны, Финляндия является ближайшим соседом России, у нас общее культурное наследие, общие проекты… Но Финляндия, конечно, закрыла для РФ все, что могла», — отметила Журова.
Она выразила осторожную надежду, что если выбор все же падет на Стубба, то это будет продиктовано прагматичным желанием диалога.
Голос из Парижа: работа на публику или реальная инициатива?
Третий сюжет связан с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал в ближайшие недели выйти на связь с Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования. Эта инициатива получила моментальную и весьма жесткую оценку российского министра иностранных дел.
Сергей Лавров, комментируя намерения французского лидера, дал понять, что в Москве не воспринимают подобные заявления всерьез. Глава МИД РФ расценил их как поверхностные и неконструктивные.
«Когда господин Макрон говорит: “Я буду разговаривать, нам все равно придется общаться с Путиным, и вот я через несколько недель что-то там предложу”, это выглядит как работа на публику. Это не дипломатия, а скорее попытка привлечь внимание, которая никогда не приводит к положительным результатам», — заявил Лавров на пресс-конференции.
Эта резкая реакция четко указывает на усталость Москвы от декларативной дипломатии, не подкрепленной реальными шагами и готовностью учитывать российские интересы.
Между надеждой и скепсисом.
Потенциальный визит американских представителей рассматривается как более значимый шаг, чем риторика европейских политиков.
В то же время, подходы Евросоюза выглядят противоречивыми. Кандидатура Александра Стубба символизирует внутреннюю борьбу между сторонниками жесткой линии и теми, кто допускает возможность разговора с Москвой. Этот компромиссный выбор может оказаться неэффективным.
Ключевым требованием России, как следует из слов Григория Карасина, является переход к содержательному диалогу. Москва ждет не общих слов и работы на публику, а конкретных, детальных предложений, которые будут учитывать реальную ситуацию и фундаментальные вопросы безопасности.
Готовность России к серьезному разговору официально подтверждена. Вопрос теперь в ответных шагах партнеров.