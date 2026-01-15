После переговоров о Гренландии глава МИД Дании закурил у машины

По данным журналистов, встреча длилась около 50 минут. В переговорах участвовали сам Расмуссен, министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, а также представители США — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.