Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После переговоров о Гренландии глава МИД Дании закурил у машины

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после завершения переговоров по Гренландии сразу направился к автомобилю делегации и закурил сигарету.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после завершения переговоров по Гренландии сразу направился к автомобилю делегации и закурил сигарету. Этот момент попал в объективы камер датского телеканала TV2.

По данным журналистов, встреча длилась около 50 минут. В переговорах участвовали сам Расмуссен, министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, а также представители США — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

На опубликованных кадрах видно, как датский министр быстрым шагом покидает здание после переговоров, подходит к машине и достает сигарету. Телеканал также отмечает, что Расмуссен предложил закурить и Вивиан Мотцфельдт сразу после окончания встречи.

Переговоры проходили на фоне продолжающихся дискуссий вокруг статуса Гренландии и ее роли в вопросах региональной безопасности и международной политики.

Читайте также: Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату».

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше