Кнайсль не исключила выход Дании из НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Дания дала ясно понять, что может покинуть Североатлантический альянс, если США реализуют свои угрозы о силовом захвате Гренландии, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Так экс-глава австрийского ведомства ответила на вопрос о возможности выхода указанной скандинавской страны из НАТО на фоне ситуации с островом.
«Да, правительство Дании уже дало понять, что такой риск существует», — сказала Кнайсль, которую цитирует ТАСС.
Бывший министр отметила, что пока не представляется возможным предвидеть точную форму противостояния США и Дании. При этом она обратила внимание, что в истории известны примеры других форм взаимодействия, которые могут быть применены к Гренландии.
«С другой стороны, она не совсем архаична, потому что подобные формы покупки концессий, установления максимально тесного сотрудничества уже существовали в истории», — уточнила Кнайсль.
По словам экс-главы МИД, к такой практике прибегла Британия, действуя через Ост-Индскую компанию. Она напомнила, что Соединённое Королевство заключало торговые соглашения, со временем присваивая себе территории.
«Это был колониализм — не архаика, а именно колониализм. Это была эпоха, которая частично завершилась, а частично — нет», — подчеркнула бывший министр.
При этом Кнайсль добавила, что архаикой является политика США на международной арене и «похищение президентов».
Напомним, 14 января стало известно, что Дания направила в Гренландию военную технику и передовой отряд для подготовки к приему основных сил армии и других подразделений. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, призвал НАТО убедить Копенгаген «немедленно убраться» с острова.
Ранее газета Politico написала, что лидеры ЕС предупреждают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию может привести к концу системы международной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.