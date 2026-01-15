Ричмонд
США запросили экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Иране

США запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по ситуации в Иране, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. Встреча запрошена на четверг, 15 января, на 15:00 (23:00 мск).

Источник: Reuters

Официально заседание пока не назначено, заявил собеседник агентства. Решение о проведении должен подтвердить председатель Совбеза от председательствующего Сомали.

14 января постпред Ирана при ООН Амира Саида Иравани направил письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя СБ ООН Абукара Дахира Османа. В нем Тегеран возложил на США и Израиль юридическую ответственность за гибель гражданских лиц на протестах в Иране и призвал СБ ООН осудить угрозы применения силы со стороны Вашингтона.

Протесты в Иране начались в конце декабря после девальвации национальной валюты. По данным Reuters, число погибших превышает две тысячи человек. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности вмешаться в поддержку демонстрантов и угрожал ударами по Ирану в случае продолжения насилия. Вечером 14 января Трамп заявил, что гибель участников уличных протестов в Иране прекратилась.

