США запросили экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Иране

14 января постпред Ирана при ООН Амира Саида Иравани направил письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя СБ ООН Абукара Дахира Османа. В нем Тегеран возложил на США и Израиль юридическую ответственность за гибель гражданских лиц на протестах в Иране и призвал СБ ООН осудить угрозы применения силы со стороны Вашингтона.