Постпред США при НАТО: урегулирование конфликта на Украине как никогда близко

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что возможность урегулировать конфликт на Украине как никогда достижима.

Источник: Reuters

«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда», — сказал он, выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

«В [американском] футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — отметил американский постпред.

