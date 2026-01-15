Постпред США при НАТО: урегулирование конфликта на Украине как никогда близко

«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда», — сказал он, выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.
«В [американском] футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — отметил американский постпред.
