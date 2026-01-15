Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал понять своей команде по национальной безопасности, что не заинтересован в затяжном военном конфликте с Ираном. По данным NBC со ссылкой на источники, он настаивает на том, чтобы возможные действия американских военных были быстрыми и максимально решительными.
В администрации отмечают, что подход Трампа предполагает оперативность и жесткость в случае принятия силового решения. При этом такой курс не предполагает долгосрочного вовлечения США в масштабные боевые действия на Ближнем Востоке.
В то же время советники президента сомневаются, что первый удар способен привести к смене власти в Иране, и выражают обеспокоенность ограниченными возможностями США по обеспечению защиты своих интересов в регионе.
Ранее Трамп, отвечая на вопросы о возможном применении силы против Ирана, сообщил, что Вашингтон намерен внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране.