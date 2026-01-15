Ричмонд
В США заявили о скором завершении конфликта на Украине

Постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине сейчас достижимо как никогда.

Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он заявил, что этот конфликт должен закончиться, и стороны находятся ближе к этому, чем когда-либо.

Проводя аналогию с американским футболом, Уитэкер отметил, что последний шаг к цели всегда самый трудный, но у него есть «хорошее предчувствие» относительно конечного результата.

Ранее Трамп заявил, что не в курсе планов поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву.

