В США заявили о скором завершении конфликта на Украине

Постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине сейчас достижимо как никогда.
Выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он заявил, что этот конфликт должен закончиться, и стороны находятся ближе к этому, чем когда-либо.
Проводя аналогию с американским футболом, Уитэкер отметил, что последний шаг к цели всегда самый трудный, но у него есть «хорошее предчувствие» относительно конечного результата.
Ранее Трамп заявил, что не в курсе планов поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву.
