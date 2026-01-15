Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБ ООН соберёт заседание по Ирану 15 января по запросу США

Совет Безопасности ООН проведёт заседание по ситуации в Иране 15 января. Инициатором выступили США. Об этом сообщило постоянное представительство Сомали при ООН — страна председательствует в Совбезе в январе.

Источник: Life.ru

«Председательство по запросу США намерено назначить брифинг по ситуации в Иране с пунктом повестки “обстановка на Ближнем Востоке” на четверг, 15 января 2026 года, на 15:00 [23:00 мск]», — сообщила пресс-служба сомалийского постпредства.

Ранее появилась информация, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Одновременно с этим Вашингтон начал выводить часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. После Иран закрыл воздушное пространство, а США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что силы республики находятся в полной боевой готовности. Он отметил, что Тегеран ответит на любую ошибку противника.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше