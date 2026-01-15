СБ ООН соберёт заседание по Ирану 15 января по запросу США

«Председательство по запросу США намерено назначить брифинг по ситуации в Иране с пунктом повестки “обстановка на Ближнем Востоке” на четверг, 15 января 2026 года, на 15:00 [23:00 мск]», — сообщила пресс-служба сомалийского постпредства.
Ранее появилась информация, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Одновременно с этим Вашингтон начал выводить часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. После Иран закрыл воздушное пространство, а США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что силы республики находятся в полной боевой готовности. Он отметил, что Тегеран ответит на любую ошибку противника.
