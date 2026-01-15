Трамп: вероятность падения властей Кубы возросла

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что после проведения военной операции в Венесуэле вероятность смены власти на Кубе увеличилась. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
По его оценке, кубинские власти оказались в более уязвимом положении из-за утраты прежней поддержки со стороны Каракаса. Он связал это с прекращением финансовых поступлений и поставок ресурсов, которые ранее поступали из Венесуэлы.
«Они больше не получают деньги из Венесуэлы. Они не получают деньги, не получают нефть, не получают золото из Венесуэлы. Они полностью отрезаны. Поэтому, знаете, вероятность падения возросла», — сказал американский лидер.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов не исключил, что США могут провести операцию по захвату руководства Кубы, использовав для этого оружие, примененное ранее в Каракасе при захвате Николаса Мадуро.