В США узнали о переговорах между Израилем и Ираном: ведется «обмен посланиями»

Делегации от Ирана и Израиля проводят непрямые переговоры. Посредником в диалоге выступает Россия. Страны ведут «обмен посланиями». Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на чиновников и дипломатов.
Стало известно, что непрямые переговоры начались в конце декабря. В то время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вернулся из Москвы. Тогда Россия стала посредником в диалоге между Тегераном и Иерусалимом.
«После начала протестов в Иране в декабре израильские чиновники уведомили иранские власти через Россию, что они не будут атаковать Иран, если Израиль не будет атакован первым. Иран ответил через российский канал, что он также воздержится от превентивного удара», — утверждается в материале.
Ночью 15 января Иран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака. В настоящее время для самолетов небо в этой части по-прежнему недоступно. Уточняется, что ограничения действуют в регионе, находящемся вблизи Ирака.