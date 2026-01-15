В США неожиданно указали на непонимание Западом целей России в СВО

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что Запад так и не сформулировал для себя, чего именно добивается Москва от окончания конфликта на Украине. По его словам, российская позиция сводится не к разрушению государства, а к прекращению боевых действий и формированию устойчивой, экономически жизнеспособной Украины.