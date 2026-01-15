В Омской области продолжается набор в Молодежный губернаторский резерв

В правительстве Омской области продлили приём заявок в Молодежный губернаторский резерв. Студенты старших курсов и молодые специалисты в возрасте от 20 до 35 лет могут заявить о себе и начать путь в системе госуправления.
Инициатива направлена на обеспечение квалифицированными кадрами системы управления региона. Участникам проекта предоставляется возможность получить управленческие навыки и включиться в реализацию значимых региональных проектов. По итогам подготовки резервистам может быть предложено замещение вакантных должностей в органах власти.
Подать документы можно до 30 января 2026 года включительно в Аппарате губернатора или в электронном виде через федеральную систему «Молодежь России». Подробная информация о наборе в молодежный губернаторский резерв размещена на официальном сайте правительства Омской области.
Второй этап конкурсного отбора является очным и проводится в формате индивидуального собеседования.