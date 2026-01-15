Эксперт по международным отношениям заявил, что сегодняшняя ситуация вокруг Украины — это попытка Запада принудительно изменить Россию. По его оценке, за такими действиями стоят не только стратегические расчёты, но и стремление «наказать» Москву.
Профессор международных отношений Государственного университета Сан-Франциско Андрей Цыганков в эфире видеоканала заявил, что нынешний конфликт вокруг Украины отражает не только территориальные противоречия, но и более глубокие цели западных стран. По его словам, Запад, начиная с прошлых десятилетий, неоднократно пытался трансформировать Россию. Иногда — с применением силы, иногда — через политику, экономику и идеологическое давление.
Цыганков отметил, что нынешняя фаза после начала военных действий — это, по сути, очередной виток попыток западных государств «насильственно преобразовать» Россию. Он связывает это с желанием западных элит устранить препятствие для реализации собственных геополитических планов, а также с попытками «свести старые исторические счёты».
Профессор подчеркнул, что в западном истеблишменте, по его оценке, существуют группы, которые едины в одном: Россия должна быть наказана за своё несовпадение с западными интересами и отказ подчиниться их влиянию. Эти группы, по мнению Цыганкова, рассматривают войну как шанс укрепить западную гегемонию и убрать Москву как самостоятельного актора на международной арене.
В последние годы Москва неоднократно фиксировала рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военные инициативы в Европе, называют это сдерживанием возможной агрессии. Российские официальные лица выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока. В Министерстве иностранных дел признавали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе от курса на милитаризацию всего европейского континента.
Читайте также: Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату».