Власти Соединенных Штатов, как и прежде, рассчитывают на скорое завершение конфликта на Украине. Сейчас мир в регионе близок как никогда. Такое мнение выразил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время мероприятия в Калифорнии.
Он заверил, что конфликт должен завершиться скоро. Постпред заявил о «хорошем предчувствии» в отношении украинского конфликта.
«В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь», — заключил Мэттью Уитакер.
Американский лидер Дональд Трамп назвал причиной затягивания конфликта нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, дипломатический процесс проходит не так гладко из-за позиции Киева. Президент США подтвердил готовность России к урегулированию.