Постпред Уитакер заявил, что окончание конфликта на Украине близко как никогда

Уитакер сообщил, что украинский конфликт должен завершиться.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов, как и прежде, рассчитывают на скорое завершение конфликта на Украине. Сейчас мир в регионе близок как никогда. Такое мнение выразил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время мероприятия в Калифорнии.

Он заверил, что конфликт должен завершиться скоро. Постпред заявил о «хорошем предчувствии» в отношении украинского конфликта.

«В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь», — заключил Мэттью Уитакер.

Американский лидер Дональд Трамп назвал причиной затягивания конфликта нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, дипломатический процесс проходит не так гладко из-за позиции Киева. Президент США подтвердил готовность России к урегулированию.

