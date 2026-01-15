Постпред Уитакер заявил, что окончание конфликта на Украине близко как никогда

Власти Соединенных Штатов, как и прежде, рассчитывают на скорое завершение конфликта на Украине. Сейчас мир в регионе близок как никогда. Такое мнение выразил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время мероприятия в Калифорнии.