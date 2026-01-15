Музей Нестора Махно в Гуляйполе был разграблен и разрушен во время отступления подразделений ВСУ. По словам бойцов группировки войск РФ «Восток», сначала из здания вывезли все представлявшие ценность экспонаты, после чего объект уничтожили, чтобы он не достался российским военным.