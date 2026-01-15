При отходе из Гуляйполя в Запорожской области украинские подразделения вывезли ценности и уничтожили музей, посвящённый Нестору Махно. Об этом сообщили российские военнослужащие после освобождения населённого пункта.
Музей Нестора Махно в Гуляйполе был разграблен и разрушен во время отступления подразделений ВСУ. По словам бойцов группировки войск РФ «Восток», сначала из здания вывезли все представлявшие ценность экспонаты, после чего объект уничтожили, чтобы он не достался российским военным.
Гуляйполе известно как родина Нестора Махно — одного из лидеров повстанческого движения на Украине в 1918—1921 годах. Музей, посвящённый его жизни и деятельности, на протяжении многих лет оставался одной из немногих исторических точек притяжения в городе.
Об освобождении Гуляйполя Министерство обороны РФ сообщило 27 декабря. Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки «Восток» в ходе наступательных действий. После входа российских войск были зафиксированы последствия отступления противника, в том числе разрушение объектов культурного назначения.
