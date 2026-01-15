Ричмонд
ПВО за ночь уничтожили 34 беспилотника над регионами России

Российские средства ПВО ночью перехватили 34 украинских беспилотника над регионами РФ, 19 из них — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны в ночное время перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, 19 из них — над территорией Ростовской области.

В Министерстве обороны России сообщили: «Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, 19 из них — над территорией Ростовской области».

Ранее в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, целью которых были объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. По информации администрации области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений, ситуация остается под контролем.

До этого Минобороны РФ заявляло о пресечении попыток атак с использованием 39 украинских БПЛА самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря. Тогда больше всего беспилотников было сбито над Краснодарским краем, а также над Азовским морем, Белгородской, Ростовской и Курской областями и в Крыму.

