ПВО за ночь уничтожили 34 беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночное время перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, 19 из них — над территорией Ростовской области.
Ранее в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, целью которых были объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. По информации администрации области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений, ситуация остается под контролем.
До этого Минобороны РФ заявляло о пресечении попыток атак с использованием 39 украинских БПЛА самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря. Тогда больше всего беспилотников было сбито над Краснодарским краем, а также над Азовским морем, Белгородской, Ростовской и Курской областями и в Крыму.