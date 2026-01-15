США нанесут удар: помощник Жириновского раскрыл его точный прогноз по Ирану

«Давайте исходить из того, что Владимир Вольфович — востоковед по образованию. Исходя из этого, он действительно уделял Ближнему Востоку колоссальное внимание. В Российском университете мировых цивилизаций, основателем и учредителем которого он является, он часто выступал на эту тему. Что касается Ирана: он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Государственной Думы. Поэтому вопрос лишь в том, когда именно сбудутся его прогнозы», — сказал Власов.