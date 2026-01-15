США нанесут удар: помощник Жириновского раскрыл его точный прогноз по Ирану

Бывший помощник покойного лидера ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов прокомментировал для aif.ru, прогноз Владимира Жириновского об ударе Соединенных Штатов по Ирану.
Как сообщалось, анонимный израильский чиновник уверен, что президент США Дональд Трамп якобы уже принял решение о проведении военной интервенции в Иране. Европейские должностные лица, по данным СМИ, предполагают, что вторжение осуществится в самое ближайшее время.
При этом ранее Жириновский неоднократно заявлял о неизбежности удара Вашингтона по Ирану. Согласно его прогнозу, нападение спровоцирует появление новых миллионов беженцев, а также резкий скачок цен на нефть до 120 долларов за баррель, значительное подорожание бензина и газа. В итоге Китай столкнется с глубоким экономическим кризисом и внутренними проблемами из-за высоких цен на энергоресурсы. Политик предсказывал, что после начала конфликта Путин и Трамп встретятся в Сочи и заключат договор.
«Давайте исходить из того, что Владимир Вольфович — востоковед по образованию. Исходя из этого, он действительно уделял Ближнему Востоку колоссальное внимание. В Российском университете мировых цивилизаций, основателем и учредителем которого он является, он часто выступал на эту тему. Что касается Ирана: он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Государственной Думы. Поэтому вопрос лишь в том, когда именно сбудутся его прогнозы», — сказал Власов.
«Сейчас мы видим, как события в Сирии, Ливии, а теперь и в Иране начинают развиваться именно так, как и предсказывал Владимир Вольфович», — подытожил собеседник издания.
Ранее Власов рассказал aif.ru, какой прогноз Жириновский давал по специальной военной операции на Украине.