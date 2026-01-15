Польша заявила о попытке России отключить страну от электричества

Позднее польская сторона объявила о причастности к инциденту двух граждан Украины, которых связали с российской разведкой. По утверждению Варшавы, оба прибыли в страну через Беларусь и после диверсии покинули Польшу через пункт пропуска Брест — Тересполь. Один из фигурантов ранее проживал в Донбассе, второй имел судимость на Украине по делам о диверсиях.