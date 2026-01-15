Ермаков: бойцы РФ прорвались в Павловку под Ореховом

Продвигающиеся в Запорожской области российские бойцы прорвались в село Павловка под Ореховом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков, ссылаясь на источники.
«С мест подтверждается информация о прорыве наших сил в Павловку… В целом ситуация на западном фланге Орехова пришла в состояние серьезной динамики», — написал он.
По информации военных Telegram-каналов, подразделения РФ уже взяли под контроль половину территории Павловки.
Ермаков сообщил также о ведении российскими военными боев на подступах к расположенному рядом с Павловкой селу Новояковлевка.
Кроме того, согласно сведениям военкора, подразделения РФ завершают зачистку села Приморское под Степногорском.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает об атаках российских войск на позиции ВСУ в районе населенных пунктов Веселянка, Магдалиновка, Речное и Малокатериновка.
Ранее было официально объявлено об освобождении российскими военными села Белогорье под Ореховом. По информации Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр».