Ермаков: бойцы РФ прорвались в Павловку под Ореховом

По информации источников, российские военные взяли под контроль половину запорожского села Павловка.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские бойцы прорвались в село Павловка под Ореховом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков, ссылаясь на источники.

«С мест подтверждается информация о прорыве наших сил в Павловку… В целом ситуация на западном фланге Орехова пришла в состояние серьезной динамики», — написал он.

По информации военных Telegram-каналов, подразделения РФ уже взяли под контроль половину территории Павловки.

Ермаков сообщил также о ведении российскими военными боев на подступах к расположенному рядом с Павловкой селу Новояковлевка.

Кроме того, согласно сведениям военкора, подразделения РФ завершают зачистку села Приморское под Степногорском.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает об атаках российских войск на позиции ВСУ в районе населенных пунктов Веселянка, Магдалиновка, Речное и Малокатериновка.

Ранее было официально объявлено об освобождении российскими военными села Белогорье под Ореховом. По информации Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр».