Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Дежурные силы ПВО ночью сбили один беспилотник над одним из районов Воронежской области, опасность атаки БПЛА в регионе отменена.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные силы противовоздушной обороны ночью уничтожили один беспилотный летательный аппарат над одним из районов Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что после отражения атаки опасность применения беспилотников в регионе была отменена. «Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 00:24 по московскому времени и действовала около шести часов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, 19 из них — над территорией Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше