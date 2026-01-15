Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны ночью уничтожили один беспилотный летательный аппарат над одним из районов Воронежской области.
Губернатор Александр Гусев сообщил, что после отражения атаки опасность применения беспилотников в регионе была отменена. «Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 00:24 по московскому времени и действовала около шести часов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, 19 из них — над территорией Ростовской области.