Свитер Лаврова напугал министра обороны Германии: Писториус по-своему растолковал надпись «СССР»

Напомним, что сам Сергей Лавров, появляясь в этом свитере на российско-американских переговорах с участием Владимира Путина, объяснял, что это не символизирует желание восстановить СССР и не содержит скрытых посланий. По словам министра, американской стороне его выбор одежды даже понравился. Он также отметил, что у него есть футболка с гербом Российской империи, но это не означает желания её возродить, а отражает глубокую связь с историей государства.