Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал появление главы МИД России Сергея Лаврова в свитере с надписью «СССР» во время визита на Аляску в августе 2025 года. В своей статье для немецкой газеты Zeit Писториус расценил этот жест как демонстративный «глобальный вызов», адресованный прежде всего США.
«Притязание России на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил министр.
Он назвал свитер Лаврова «примером ревизионизма», который, по его мнению, является частью политической ДНК современной России, до сих пор не смирившейся с распадом Советского Союза.
Напомним, что сам Сергей Лавров, появляясь в этом свитере на российско-американских переговорах с участием Владимира Путина, объяснял, что это не символизирует желание восстановить СССР и не содержит скрытых посланий. По словам министра, американской стороне его выбор одежды даже понравился. Он также отметил, что у него есть футболка с гербом Российской империи, но это не означает желания её возродить, а отражает глубокую связь с историей государства.
Лавров подчеркнул, что не видит в своем свитшоте ничего необычного. Поскольку есть множество продукции с подобной символикой. Сенсацию из появления на Аляске, уверен дипломат, раздули сами средства массовой информации.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, Москва не видит угрозы в нынешних действиях блока, поскольку обладает всем необходимым для собственной защиты.
Помимо прочего глава государства отмечал, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. По словам президента, это критическим образом изменит и национальный, и религиозный состав населения Российской Федерации. А на Запде пишут о «желании отстроить империю» только для того, чтобы напугать своё население. Они злоупотребляют своим монопольным положением в мировых СМИ, заключил Путин.