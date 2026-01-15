Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках

«Сейчас визы США есть у 55 миллионов человек, их проверяют постоянно. Нарушил закон — визу аннулируют», — сообщил Бейтсон в распространенном госдепом видеообращении.
Он подчеркнул, что позицией администрации является отношение к визе как к привилегии, а не праву.
По словам Бейтсона, госдеп аннулировал 100 тысяч виз в 2025 году — на 60 тысяч больше, чем в 2024 году.
Представитель госдепа сообщил, что аннулированы были и студенческие визы в количестве 8 тысяч, а также 2,5 тысячи рабочих виз категории H-1B.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели — это только начало.